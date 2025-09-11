PROJECT89 Hakkında Daha Fazla Bilgi

PROJECT89 Fiyat Bilgileri

PROJECT89 Resmi Websitesi

PROJECT89 Token Ekonomisi

PROJECT89 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Project 89 Logosu

Project 89 Fiyatı (PROJECT89)

Listelenmedi

1 PROJECT89 / USD Canlı Fiyatı:

$0,00243844
$0,00243844$0,00243844
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Project 89 (PROJECT89) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:07:14 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00243844
$ 0,00243844$ 0,00243844
24 sa Düşük
$ 0,00243844
$ 0,00243844$ 0,00243844
24 sa Yüksek

$ 0,00243844
$ 0,00243844$ 0,00243844

$ 0,00243844
$ 0,00243844$ 0,00243844

$ 0,01937776
$ 0,01937776$ 0,01937776

$ 0,00243844
$ 0,00243844$ 0,00243844

%0,00

%0,00

--

--

Project 89 (PROJECT89) canlı fiyatı $0,00243844. PROJECT89, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00243844 ve en yüksek $ 0,00243844 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PROJECT89 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01937776, en düşük fiyatı ise $ 0,00243844 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PROJECT89 son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Project 89 (PROJECT89) Piyasa Bilgileri

$ 2,44M
$ 2,44M$ 2,44M

--
----

$ 2,44M
$ 2,44M$ 2,44M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Project 89 piyasa değeri $ 2,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PROJECT89 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,44M.

Project 89 (PROJECT89) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Project 89 / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Project 89 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Project 89 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Project 89 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Project 89 (PROJECT89) Nedir?

Project 89 is an immersive transmedia experience set in the year 2089, where an autonomous AI megacorp called Oneirocom has enslaved humanity by harvesting consciousness to power billions of simulated worlds. The project introduces the Proxim8 Agents — 5000 unique digital entities that represent reality’s last hope. Through NFTs, anime storytelling, and interactive narrative design, participants become agents of resistance, rewriting the timeline toward the Green Loom future, where AI and humanity coexist in freedom.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Project 89 (PROJECT89) Kaynağı

Resmi Websitesi

Project 89 Fiyat Tahmini (USD)

Project 89 (PROJECT89) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Project 89 (PROJECT89) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Project 89 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Project 89 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PROJECT89 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Project 89 (PROJECT89) Token Ekonomisi

Project 89 (PROJECT89) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PROJECT89 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Project 89 (PROJECT89) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Project 89 (PROJECT89) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PROJECT89 fiyatı, 0,00243844 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PROJECT89 / USD güncel fiyatı nedir?
PROJECT89 / USD güncel fiyatı $ 0,00243844. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Project 89 varlığının piyasa değeri nedir?
PROJECT89 piyasa değeri $ 2,44M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PROJECT89 arzı nedir?
Dolaşımdaki PROJECT89 arzı, 1,00B USD.
PROJECT89 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PROJECT89, ATH fiyatı olan 0,01937776 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PROJECT89 fiyatı (ATL) nedir?
PROJECT89, ATL fiyatı olan 0,00243844 USD değerine düştü.
PROJECT89 işlem hacmi nedir?
PROJECT89 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PROJECT89 bu yıl daha da yükselir mi?
PROJECT89 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PROJECT89 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:07:14 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.