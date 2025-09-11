Project 89 (PROJECT89) Fiyat Bilgileri (USD)

Project 89 (PROJECT89) canlı fiyatı $0,00243844. PROJECT89, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00243844 ve en yüksek $ 0,00243844 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PROJECT89 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01937776, en düşük fiyatı ise $ 0,00243844 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PROJECT89 son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Project 89 (PROJECT89) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Project 89 piyasa değeri $ 2,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PROJECT89 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,44M.