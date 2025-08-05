Project AEON Fiyatı (AEON)
Project AEON (AEON), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72,74K USD piyasa değerine sahiptir. AEON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Project AEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Project AEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Project AEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Project AEON / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,43
|30 Gün
|$ 0
|+%20,27
|60 Gün
|$ 0
|+%51,15
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Project AEON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,47
-%1,43
-%0,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.
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