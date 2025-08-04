Project Plutus Fiyatı (PPCOIN)
Project Plutus (PPCOIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 307,04K USD piyasa değerine sahiptir. PPCOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Project Plutus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Project Plutus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Project Plutus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Project Plutus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%4,28
|30 Gün
|$ 0
|-%46,28
|60 Gün
|$ 0
|-%42,49
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Project Plutus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,49
+%4,28
-%37,62
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly. Key components of the project include: AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
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