Bugünkü Prophex Fiyatı

Bugünkü Prophex (PPX) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,69 değişim gösterdi. Mevcut PPX / USD dönüşüm oranı PPX başına $ 0 şeklindedir.

Prophex, şu anda piyasa değeri açısından $ 64.426 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M PPX şeklindedir. Son 24 saat içinde PPX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,120451 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PPX, son bir saatte -%0,96 ve son 7 günde -%16,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Prophex (PPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,43K$ 64,43K $ 64,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,43K$ 64,43K $ 64,43K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 99.998.707,754987 99.998.707,754987 99.998.707,754987

