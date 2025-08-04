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Proteo DeFi Fiyatı (PROTEO)

Listelenmedi

Proteo DeFi (PROTEO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02294535
$0,02294535$0,02294535
+%3,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Proteo DeFi (PROTEO) Fiyatı

Proteo DeFi (PROTEO), şu anda 0,0230206 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 213,18K USD piyasa değerine sahiptir. PROTEO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Proteo DeFi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,85
Proteo DeFi 24 saatlik fiyat değişimi
9,28M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Proteo DeFi (PROTEO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Proteo DeFi / USD fiyat değişimi, $ +0,00085421.
Son 30 gün içerisinde, Proteo DeFi / USD fiyat değişimi, $ +0,0022141673.
Son 60 gün içerisinde, Proteo DeFi / USD fiyat değişimi, $ -0,0027967335.
Son 90 gün içerisinde, Proteo DeFi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00085421+%3,85
30 Gün$ +0,0022141673+%9,62
60 Gün$ -0,0027967335-%12,14
90 Gün$ 0--

Proteo DeFi (PROTEO) Fiyat Analizi

En güncel Proteo DeFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02202714
$ 0,02202714$ 0,02202714

$ 0,02320719
$ 0,02320719$ 0,02320719

$ 1,83
$ 1,83$ 1,83

-%0,50

+%3,85

-%7,17

Proteo DeFi (PROTEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 213,18K
$ 213,18K$ 213,18K

--
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9,28M
9,28M 9,28M

Proteo DeFi (PROTEO) Nedir?

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Proteo DeFi (PROTEO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Proteo DeFi (PROTEO) Token Ekonomisi

Proteo DeFi (PROTEO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PROTEO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PROTEO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PROTEO / VND
605,787089
1 PROTEO / AUD
A$0,035451724
1 PROTEO / GBP
0,01726545
1 PROTEO / EUR
0,019797716
1 PROTEO / USD
$0,0230206
1 PROTEO / MYR
RM0,097377138
1 PROTEO / TRY
0,936247802
1 PROTEO / JPY
¥3,3840282
1 PROTEO / ARS
ARS$31,363035234
1 PROTEO / RUB
1,839806352
1 PROTEO / INR
2,021438886
1 PROTEO / IDR
Rp377,386824864
1 PROTEO / KRW
31,884451824
1 PROTEO / PHP
1,32023141
1 PROTEO / EGP
￡E.1,11534807
1 PROTEO / BRL
R$0,126843506
1 PROTEO / CAD
C$0,031538222
1 PROTEO / BDT
2,803448668
1 PROTEO / NGN
35,092372434
1 PROTEO / UAH
0,960419432
1 PROTEO / VES
Bs2,877575
1 PROTEO / CLP
$22,2378996
1 PROTEO / PKR
Rs6,54360555
1 PROTEO / KZT
12,42997297
1 PROTEO / THB
฿0,745407028
1 PROTEO / TWD
NT$0,687855528
1 PROTEO / AED
د.إ0,084485602
1 PROTEO / CHF
Fr0,01841648
1 PROTEO / HKD
HK$0,18071171
1 PROTEO / MAD
.د.م0,208566636
1 PROTEO / MXN
$0,433708104
1 PROTEO / PLN
0,084946014
1 PROTEO / RON
лв0,100830228
1 PROTEO / SEK
kr0,222378996
1 PROTEO / BGN
лв0,038674608
1 PROTEO / HUF
Ft7,943488236
1 PROTEO / CZK
0,488957544
1 PROTEO / KWD
د.ك0,007021283
1 PROTEO / ILS
0,078500246