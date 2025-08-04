Proteo DeFi (PROTEO) Nedir?

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

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Proteo DeFi (PROTEO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Proteo DeFi (PROTEO) Token Ekonomisi

Proteo DeFi (PROTEO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PROTEO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!