Prystine (PRYS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00026243 $ 0,00026243 $ 0,00026243 24 sa Düşük $ 0,00031943 $ 0,00031943 $ 0,00031943 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00026243$ 0,00026243 $ 0,00026243 24 sa Yüksek $ 0,00031943$ 0,00031943 $ 0,00031943 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00595177$ 0,00595177 $ 0,00595177 En Düşük Fiyat $ 0,00026243$ 0,00026243 $ 0,00026243 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,40 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,78

Prystine (PRYS) canlı fiyatı $0,00028847. PRYS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026243 ve en yüksek $ 0,00031943 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRYS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00595177, en düşük fiyatı ise $ 0,00026243 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRYS son bir saatte -%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,40 ve son 7 günde -%42,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Prystine (PRYS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 289,93K$ 289,93K $ 289,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 289,93K$ 289,93K $ 289,93K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.346,125768 999.993.346,125768 999.993.346,125768

