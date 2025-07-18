PSX (PSX) Nedir?

PLEASE STOP XISTING. PRECISION. STEALTH. EXECUTION. // Base Network Protocol PSX ($PSX) is a secret-agent themed crypto project on the Base blockchain, merging spy lore with cutting-edge DeFi and gaming. With a sleek roadmap from infiltration to global dominance, PSX empowers its community of "agents" through utility, gamified missions, and rewards. The mission spans five strategic phases, culminating in global scalability, perpetual security, and innovation. Join the PSX Agency and become part of a classified crypto movement.

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PSX (PSX) Token Ekonomisi

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