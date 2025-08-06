Public Mint (MINT) Nedir?

MINT is the Governance token of Public Mint EARN, a solution running on Public Mint Platform. It allows stakeholders to receive a fee from the TVL, for their participation in the governance process.

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Public Mint (MINT) Kaynağı Resmi Websitesi

Public Mint (MINT) Token Ekonomisi

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