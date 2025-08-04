Puff The Dragon (PUFF) Nedir?

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

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Puff The Dragon (PUFF) Kaynağı Resmi Websitesi

Puff The Dragon (PUFF) Token Ekonomisi

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