PumpMeme Fiyatı (PM)

Listelenmedi

PumpMeme (PM) Canlı Fiyat Grafiği

+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PumpMeme (PM) Fiyatı

PumpMeme (PM), şu anda 1,044 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,88K USD piyasa değerine sahiptir. PM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PumpMeme Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%0,15
PumpMeme 24 saatlik fiyat değişimi
65,00K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında PumpMeme (PM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PumpMeme / USD fiyat değişimi, $ +0,00156354.
Son 30 gün içerisinde, PumpMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PumpMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PumpMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00156354+%0,15
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PumpMeme (PM) Fiyat Analizi

En güncel PumpMeme fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

+%0,69

+%0,15

--

PumpMeme (PM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

PumpMeme (PM) Nedir?

PumpMeme is the memepad on TON that comes with built-in market-making tools, aggregated trading, and AI creation tools, dedicated to providing users with a safe, fair, and convenient MEME investment and trading experience. PumpMeme is easy to use, and with the platform's integrated market-making and AI tools, users can further enhance the convenience of MEME creation and trading.PumpMeme is building a safer, fairer, smarter, and more accessible launch platform for meme coins, designed for meme enthusiasts around the globe.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PumpMeme (PM) Kaynağı

Resmi Websitesi

PumpMeme (PM) Token Ekonomisi

PumpMeme (PM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PumpMeme (PM) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PM / VND
27.472,86
1 PM / AUD
A$1,59732
1 PM / GBP
0,76212
1 PM / EUR
0,8874
1 PM / USD
$1,044
1 PM / MYR
RM4,39524
1 PM / TRY
42,6474
1 PM / JPY
¥153,468
1 PM / ARS
ARS$1.355,8428
1 PM / RUB
83,24856
1 PM / INR
91,5588
1 PM / IDR
Rp16.838,70732
1 PM / KRW
1.452,01608
1 PM / PHP
59,67504
1 PM / EGP
￡E.50,41476
1 PM / BRL
R$5,64804
1 PM / CAD
C$1,44072
1 PM / BDT
126,8982
1 PM / NGN
1.601,22456
1 PM / UAH
43,326
1 PM / VES
Bs139,896
1 PM / CLP
$1.007,46
1 PM / PKR
Rs295,6608
1 PM / KZT
562,194
1 PM / THB
฿33,86736
1 PM / TWD
NT$31,34088
1 PM / AED
د.إ3,83148
1 PM / CHF
Fr0,8352
1 PM / HKD
HK$8,18496
1 PM / AMD
֏400,14432
1 PM / MAD
.د.م9,396
1 PM / MXN
$19,61676
1 PM / PLN
3,8106
1 PM / RON
лв4,53096
1 PM / SEK
kr10,00152
1 PM / BGN
лв1,74348
1 PM / HUF
Ft354,25008
1 PM / CZK
21,93444
1 PM / KWD
د.ك0,31842
1 PM / ILS
3,52872