PumpMeme (PM) Nedir?

PumpMeme is the memepad on TON that comes with built-in market-making tools, aggregated trading, and AI creation tools, dedicated to providing users with a safe, fair, and convenient MEME investment and trading experience. PumpMeme is easy to use, and with the platform's integrated market-making and AI tools, users can further enhance the convenience of MEME creation and trading.PumpMeme is building a safer, fairer, smarter, and more accessible launch platform for meme coins, designed for meme enthusiasts around the globe.

PumpMeme (PM) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

PumpMeme (PM) Token Ekonomisi

PumpMeme (PM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!