PUP Token (PUP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01125364 $ 0,01125364 $ 0,01125364 24 sa Düşük $ 0,01493051 $ 0,01493051 $ 0,01493051 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01125364$ 0,01125364 $ 0,01125364 24 sa Yüksek $ 0,01493051$ 0,01493051 $ 0,01493051 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01493051$ 0,01493051 $ 0,01493051 En Düşük Fiyat $ 0,01094619$ 0,01094619 $ 0,01094619 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PUP Token (PUP) canlı fiyatı $0,01209899. PUP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01125364 ve en yüksek $ 0,01493051 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01493051, en düşük fiyatı ise $ 0,01094619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUP son bir saatte +%1,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PUP Token (PUP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,28M$ 7,28M $ 7,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,09M$ 12,09M $ 12,09M Dolaşım Arzı 602,05M 602,05M 602,05M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PUP Token piyasa değeri $ 7,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUP arzı 602,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,09M.