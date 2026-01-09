Bugünkü ARCS Fiyatı

Bugünkü ARCS (ARX) fiyatı $ 0,01964 olup, son 24 saatte % 0,50 değişim gösterdi. Mevcut ARX / USD dönüşüm oranı ARX başına $ 0,01964 şeklindedir.

ARCS, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3858. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ARX şeklindedir. Son 24 saat içinde ARX, $ 0,01949 (en düşük) ile $ 0,01993 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,98607749 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000038844452796442 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARX, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde +%1,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 24,40K seviyesine ulaştı.

ARCS (ARX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3858 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 24,40K$ 24,40K $ 24,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 98,20M$ 98,20M $ 98,20M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Toplam Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ARCS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 24,40K. Dolaşımdaki ARX arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 98,20M.