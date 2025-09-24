Bugünkü canlı QPAY fiyatı 0,00049308 USD. QPAY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. QPAY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı QPAY fiyatı 0,00049308 USD. QPAY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. QPAY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

QPAY Fiyatı (QPAY)

Listelenmedi

1 QPAY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00049308
+%39,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
QPAY (QPAY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:53:51 (UTC+8)

QPAY (QPAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00029588
24 sa Düşük
$ 0,00077311
24 sa Yüksek

$ 0,00029588
$ 0,00077311
$ 0,00077311
$ 0,00029588
-%8,40

+%39,80

--

--

QPAY (QPAY) canlı fiyatı $0,00049308. QPAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029588 ve en yüksek $ 0,00077311 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00077311, en düşük fiyatı ise $ 0,00029588 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QPAY son bir saatte -%8,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

QPAY (QPAY) Piyasa Bilgileri

$ 465,48K
--
$ 465,48K
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki QPAY piyasa değeri $ 465,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QPAY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 465,48K.

QPAY (QPAY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, QPAY / USD fiyat değişimi, $ +0,00014037.
Son 30 gün içerisinde, QPAY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, QPAY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, QPAY / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014037+%39,80
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

QPAY (QPAY) Nedir?

Qpay is a Web3 social finance protocol designed to enable borderless crypto payments through social media platforms, starting with X (formerly Twitter). The protocol integrates with @QpayBot called "tag2pay", allowing users to connect their wallets and send tokens by tagging other registered usernames with specific commands. Transactions are executed via blockchain, providing transparency, security, and efficiency. Qpay aims to simplify peer-to-peer transfers by combining familiar social media interactions with decentralized finance infrastructure.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

QPAY Fiyat Tahmini (USD)

QPAY (QPAY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? QPAY (QPAY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak QPAY için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

QPAY fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QPAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

QPAY (QPAY) Token Ekonomisi

QPAY (QPAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QPAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: QPAY (QPAY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü QPAY (QPAY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QPAY fiyatı, 0,00049308 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QPAY / USD güncel fiyatı nedir?
QPAY / USD güncel fiyatı $ 0,00049308. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
QPAY varlığının piyasa değeri nedir?
QPAY piyasa değeri $ 465,48K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QPAY arzı nedir?
Dolaşımdaki QPAY arzı, 1,00B USD.
QPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QPAY, ATH fiyatı olan 0,00077311 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QPAY fiyatı (ATL) nedir?
QPAY, ATL fiyatı olan 0,00029588 USD değerine düştü.
QPAY işlem hacmi nedir?
QPAY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QPAY bu yıl daha da yükselir mi?
QPAY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QPAY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:53:51 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.