QPAY (QPAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00029588 $ 0,00029588 $ 0,00029588 24 sa Düşük $ 0,00077311 $ 0,00077311 $ 0,00077311 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00029588$ 0,00029588 $ 0,00029588 24 sa Yüksek $ 0,00077311$ 0,00077311 $ 0,00077311 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00077311$ 0,00077311 $ 0,00077311 En Düşük Fiyat $ 0,00029588$ 0,00029588 $ 0,00029588 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%39,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

QPAY (QPAY) canlı fiyatı $0,00049308. QPAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029588 ve en yüksek $ 0,00077311 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00077311, en düşük fiyatı ise $ 0,00029588 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QPAY son bir saatte -%8,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

QPAY (QPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 465,48K$ 465,48K $ 465,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 465,48K$ 465,48K $ 465,48K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki QPAY piyasa değeri $ 465,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QPAY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 465,48K.