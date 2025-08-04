QubeCV AI (QCV) Nedir?

QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.

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QubeCV AI (QCV) Kaynağı Resmi Websitesi

QubeCV AI (QCV) Token Ekonomisi

QubeCV AI (QCV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QCV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!