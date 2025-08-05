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RAFF the Giraffe Fiyatı (RAFF)

Listelenmedi

RAFF the Giraffe (RAFF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00016256
$0,00016256$0,00016256
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü RAFF the Giraffe (RAFF) Fiyatı

RAFF the Giraffe (RAFF), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,09K USD piyasa değerine sahiptir. RAFF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RAFF the Giraffe Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
RAFF the Giraffe 24 saatlik fiyat değişimi
98,95M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında RAFF the Giraffe (RAFF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RAFF the Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RAFF the Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, RAFF the Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RAFF the Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%7,47
60 Gün$ 0+%19,73
90 Gün$ 0--

RAFF the Giraffe (RAFF) Fiyat Analizi

En güncel RAFF the Giraffe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00458787
$ 0,00458787$ 0,00458787

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-%8,60

RAFF the Giraffe (RAFF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,09K
$ 16,09K$ 16,09K

--
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98,95M
98,95M 98,95M

RAFF the Giraffe (RAFF) Nedir?

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

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RAFF the Giraffe (RAFF) Kaynağı

Resmi Websitesi

RAFF the Giraffe (RAFF) Token Ekonomisi

RAFF the Giraffe (RAFF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAFF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RAFF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAFF / VND
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1 RAFF / AUD
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1 RAFF / GBP
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1 RAFF / EUR
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1 RAFF / MYR
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1 RAFF / KRW
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1 RAFF / BRL
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1 RAFF / CAD
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1 RAFF / BDT
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1 RAFF / NGN
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1 RAFF / UAH
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1 RAFF / VES
Bs--
1 RAFF / CLP
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1 RAFF / PKR
Rs--
1 RAFF / KZT
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1 RAFF / THB
฿--
1 RAFF / TWD
NT$--
1 RAFF / AED
د.إ--
1 RAFF / CHF
Fr--
1 RAFF / HKD
HK$--
1 RAFF / MAD
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1 RAFF / MXN
$--
1 RAFF / PLN
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1 RAFF / RON
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1 RAFF / SEK
kr--
1 RAFF / BGN
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1 RAFF / HUF
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1 RAFF / CZK
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1 RAFF / KWD
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1 RAFF / ILS
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