Bugünkü canlı RAGE COIN fiyatı 0,00001703 USD. RAGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RAGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

RAGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

RAGE Fiyat Bilgileri

RAGE Nedir

RAGE Resmi Websitesi

RAGE Token Ekonomisi

RAGE Fiyat Tahmini

RAGE COIN Logosu

RAGE COIN Fiyatı (RAGE)

Listelenmedi

1 RAGE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%25,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
RAGE COIN (RAGE) Canlı Fiyat Grafiği
RAGE COIN (RAGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001609
$ 0,00001609$ 0,00001609
24 sa Düşük
$ 0,00002288
$ 0,00002288$ 0,00002288
24 sa Yüksek

$ 0,00001609
$ 0,00001609$ 0,00001609

$ 0,00002288
$ 0,00002288$ 0,00002288

$ 0,00019966
$ 0,00019966$ 0,00019966

$ 0,00001587
$ 0,00001587$ 0,00001587

-%1,09

-%25,55

+%0,03

+%0,03

RAGE COIN (RAGE) canlı fiyatı $0,00001703. RAGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001609 ve en yüksek $ 0,00002288 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00019966, en düşük fiyatı ise $ 0,00001587 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAGE son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%25,55 ve son 7 günde +%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RAGE COIN (RAGE) Piyasa Bilgileri

$ 16,10K
$ 16,10K$ 16,10K

--
----

$ 16,10K
$ 16,10K$ 16,10K

944,93M
944,93M 944,93M

944.931.406,340275
944.931.406,340275 944.931.406,340275

Şu anki RAGE COIN piyasa değeri $ 16,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAGE arzı 944,93M olup, toplam arzı 944931406.340275. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,10K.

RAGE COIN (RAGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, RAGE COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RAGE COIN / USD fiyat değişimi, $ -0,0000100639.
Son 60 gün içerisinde, RAGE COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RAGE COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%25,55
30 Gün$ -0,0000100639-%59,09
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

RAGE COIN (RAGE) Nedir?

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

RAGE COIN (RAGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

RAGE COIN Fiyat Tahmini (USD)

RAGE COIN (RAGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? RAGE COIN (RAGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak RAGE COIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

RAGE COIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RAGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

RAGE COIN (RAGE) Token Ekonomisi

RAGE COIN (RAGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: RAGE COIN (RAGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü RAGE COIN (RAGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RAGE fiyatı, 0,00001703 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RAGE / USD güncel fiyatı nedir?
RAGE / USD güncel fiyatı $ 0,00001703. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
RAGE COIN varlığının piyasa değeri nedir?
RAGE piyasa değeri $ 16,10K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RAGE arzı nedir?
Dolaşımdaki RAGE arzı, 944,93M USD.
RAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RAGE, ATH fiyatı olan 0,00019966 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RAGE fiyatı (ATL) nedir?
RAGE, ATL fiyatı olan 0,00001587 USD değerine düştü.
RAGE işlem hacmi nedir?
RAGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RAGE bu yıl daha da yükselir mi?
RAGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RAGE fiyat tahminine göz atın.
RAGE COIN (RAGE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

