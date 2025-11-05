RAGE COIN (RAGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001609 $ 0,00001609 $ 0,00001609 24 sa Düşük $ 0,00002288 $ 0,00002288 $ 0,00002288 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001609$ 0,00001609 $ 0,00001609 24 sa Yüksek $ 0,00002288$ 0,00002288 $ 0,00002288 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00019966$ 0,00019966 $ 0,00019966 En Düşük Fiyat $ 0,00001587$ 0,00001587 $ 0,00001587 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%25,55 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,03

RAGE COIN (RAGE) canlı fiyatı $0,00001703. RAGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001609 ve en yüksek $ 0,00002288 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00019966, en düşük fiyatı ise $ 0,00001587 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAGE son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%25,55 ve son 7 günde +%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RAGE COIN (RAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,10K$ 16,10K $ 16,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,10K$ 16,10K $ 16,10K Dolaşım Arzı 944,93M 944,93M 944,93M Toplam Arz 944.931.406,340275 944.931.406,340275 944.931.406,340275

Şu anki RAGE COIN piyasa değeri $ 16,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAGE arzı 944,93M olup, toplam arzı 944931406.340275. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,10K.