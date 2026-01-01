Bugünkü Ramses Fiyatı

Bugünkü Ramses (RAM) fiyatı $ 0,01181453 olup, son 24 saatte % 2,16 değişim gösterdi. Mevcut RAM / USD dönüşüm oranı RAM başına $ 0,01181453 şeklindedir.

Ramses, şu anda piyasa değeri açısından $ 774.497 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 65,57M RAM şeklindedir. Son 24 saat içinde RAM, $ 0,01155249 (en düşük) ile $ 0,01243303 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04126834 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01153614 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAM, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%6,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ramses (RAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 774,50K$ 774,50K $ 774,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,60M$ 2,60M $ 2,60M Dolaşım Arzı 65,57M 65,57M 65,57M Toplam Arz 219.793.483,804599 219.793.483,804599 219.793.483,804599

Şu anki Ramses piyasa değeri $ 774,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAM arzı 65,57M olup, toplam arzı 219793483.804599. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,60M.