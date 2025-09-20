Ratecoin (RATE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00013538 $ 0,00013538 $ 0,00013538 24 sa Düşük $ 0,00015508 $ 0,00015508 $ 0,00015508 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00013538$ 0,00013538 $ 0,00013538 24 sa Yüksek $ 0,00015508$ 0,00015508 $ 0,00015508 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016652$ 0,00016652 $ 0,00016652 En Düşük Fiyat $ 0,00013538$ 0,00013538 $ 0,00013538 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,96 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ratecoin (RATE) canlı fiyatı $0,00014096. RATE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013538 ve en yüksek $ 0,00015508 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RATE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016652, en düşük fiyatı ise $ 0,00013538 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RATE son bir saatte +%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ratecoin (RATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 138,76K$ 138,76K $ 138,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 138,76K$ 138,76K $ 138,76K Dolaşım Arzı 984,52M 984,52M 984,52M Toplam Arz 984.517.248,0 984.517.248,0 984.517.248,0

Şu anki Ratecoin piyasa değeri $ 138,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RATE arzı 984,52M olup, toplam arzı 984517248.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,76K.