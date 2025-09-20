Bugünkü canlı Ratecoin fiyatı 0,00014096 USD. RATE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RATE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Ratecoin fiyatı 0,00014096 USD. RATE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RATE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Ratecoin Fiyatı (RATE)

1 RATE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00014102
$0,00014102
-%8,901D
Ratecoin (RATE) Canlı Fiyat Grafiği
Ratecoin (RATE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,24

-%8,96

--

--

Ratecoin (RATE) canlı fiyatı $0,00014096. RATE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013538 ve en yüksek $ 0,00015508 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RATE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016652, en düşük fiyatı ise $ 0,00013538 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RATE son bir saatte +%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ratecoin (RATE) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Ratecoin piyasa değeri $ 138,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RATE arzı 984,52M olup, toplam arzı 984517248.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,76K.

Ratecoin (RATE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Ratecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ratecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ratecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ratecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%8,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ratecoin (RATE) Nedir?

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements. RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan. The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

Ratecoin (RATE) Kaynağı

Ratecoin Fiyat Tahmini (USD)

Ratecoin (RATE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Ratecoin (RATE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Ratecoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Ratecoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RATE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Ratecoin (RATE) Token Ekonomisi

Ratecoin (RATE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RATE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ratecoin (RATE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Ratecoin (RATE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RATE fiyatı, 0,00014096 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RATE / USD güncel fiyatı nedir?
RATE / USD güncel fiyatı $ 0,00014096. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Ratecoin varlığının piyasa değeri nedir?
RATE piyasa değeri $ 138,76K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RATE arzı nedir?
Dolaşımdaki RATE arzı, 984,52M USD.
RATE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RATE, ATH fiyatı olan 0,00016652 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RATE fiyatı (ATL) nedir?
RATE, ATL fiyatı olan 0,00013538 USD değerine düştü.
RATE işlem hacmi nedir?
RATE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RATE bu yıl daha da yükselir mi?
RATE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RATE fiyat tahminine göz atın.
