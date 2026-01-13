Bugünkü Ratking Fiyatı

Bugünkü Ratking (RATKING) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 13,62 değişim gösterdi. Mevcut RATKING / USD dönüşüm oranı RATKING başına $ 0 şeklindedir.

Ratking, şu anda piyasa değeri açısından $ 76.008 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RATKING şeklindedir. Son 24 saat içinde RATKING, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RATKING, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%10,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ratking (RATKING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,01K$ 76,01K $ 76,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,01K$ 76,01K $ 76,01K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ratking piyasa değeri $ 76,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RATKING arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,01K.