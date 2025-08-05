ratomilton (MILTON) Nedir?

The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin

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ratomilton (MILTON) Kaynağı Resmi Websitesi

ratomilton (MILTON) Token Ekonomisi

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