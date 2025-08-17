RTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Rattler Fiyatı (RTR)

Listelenmedi

1 RTR / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+11.90%1D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Rattler (RTR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-17 11:07:39 (UTC+8)

Rattler (RTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
+0.43%

+11.29%

--

--

Rattler (RTR) canlı fiyatı $0.00005961. RTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00004815 ve en yüksek $ 0.00006825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00006825, en düşük fiyatı ise $ 0.000045 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RTR son bir saatte +0.43% değişim gösterdi, 24 saatte +11.29% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rattler (RTR) Piyasa Bilgileri

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.02K
$ 59.02K$ 59.02K

0.00
0.00 0.00

990,081,197.0
990,081,197.0 990,081,197.0

Şu anki Rattler piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RTR arzı 0.00 olup, toplam arzı 990081197.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59.02K.

Rattler (RTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+11.29%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Rattler (RTR) Nedir?

First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent’s murder by penguins who now control the Abstract chain. He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR’s parent’s Assassination ⚔️ Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind’s revealed? 😈🫰

Rattler (RTR) Kaynağı

Rattler Fiyat Tahmini (USD)

Rattler (RTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Rattler (RTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Rattler için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Rattler fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Rattler (RTR) Token Ekonomisi

Rattler (RTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rattler (RTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Rattler (RTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RTR fiyatı, 0.00005961 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RTR / USD güncel fiyatı nedir?
RTR / USD güncel fiyatı $ 0.00005961. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Rattler varlığının piyasa değeri nedir?
RTR piyasa değeri $ 0.00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RTR arzı nedir?
Dolaşımdaki RTR arzı, 0.00 USD.
RTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RTR, ATH fiyatı olan 0.00006825 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RTR fiyatı (ATL) nedir?
RTR, ATL fiyatı olan 0.000045 USD değerine düştü.
RTR işlem hacmi nedir?
RTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RTR bu yıl daha da yükselir mi?
RTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RTR fiyat tahminine göz atın.
Rattler (RTR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.