Rattler (RTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00004815 $ 0.00004815 $ 0.00004815 24 sa Düşük $ 0.00006825 $ 0.00006825 $ 0.00006825 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00004815$ 0.00004815 $ 0.00004815 24 sa Yüksek $ 0.00006825$ 0.00006825 $ 0.00006825 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00006825$ 0.00006825 $ 0.00006825 En Düşük Fiyat $ 0.000045$ 0.000045 $ 0.000045 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.43% Fiyat Değişimi (1 Gün) +11.29% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Rattler (RTR) canlı fiyatı $0.00005961. RTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00004815 ve en yüksek $ 0.00006825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00006825, en düşük fiyatı ise $ 0.000045 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RTR son bir saatte +0.43% değişim gösterdi, 24 saatte +11.29% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rattler (RTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59.02K$ 59.02K $ 59.02K Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 990,081,197.0 990,081,197.0 990,081,197.0

Şu anki Rattler piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RTR arzı 0.00 olup, toplam arzı 990081197.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59.02K.