Rattler Fiyatı (RTR)
+0.43%
+11.29%
--
--
Rattler (RTR) canlı fiyatı $0.00005961. RTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00004815 ve en yüksek $ 0.00006825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00006825, en düşük fiyatı ise $ 0.000045 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, RTR son bir saatte +0.43% değişim gösterdi, 24 saatte +11.29% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Rattler piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RTR arzı 0.00 olup, toplam arzı 990081197.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59.02K.
Gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rattler / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+11.29%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent’s murder by penguins who now control the Abstract chain. He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR’s parent’s Assassination ⚔️ Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind’s revealed? 😈🫰
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Rattler (RTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Rattler (RTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Rattler için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Rattler fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Rattler (RTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
|08-15 15:35:00
|Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
|08-15 11:48:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.