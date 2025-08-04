Razor Network (RAZOR) Nedir?

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

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Razor Network (RAZOR) Kaynağı Resmi Websitesi

Razor Network (RAZOR) Token Ekonomisi

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