RE7CBBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Re7 cbBTC Fiyatı (RE7CBBTC)

Listelenmedi

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$115.859
$115.859$115.859
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Fiyatı

Re7 cbBTC (RE7CBBTC), şu anda 116.123 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,10M USD piyasa değerine sahiptir. RE7CBBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Re7 cbBTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,85
Re7 cbBTC 24 saatlik fiyat değişimi
9,48 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Re7 cbBTC / USD fiyat değişimi, $ +979,35.
Son 30 gün içerisinde, Re7 cbBTC / USD fiyat değişimi, $ +6.998,8725576000.
Son 60 gün içerisinde, Re7 cbBTC / USD fiyat değişimi, $ +11.629,3468564000.
Son 90 gün içerisinde, Re7 cbBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +979,35+%0,85
30 Gün$ +6.998,8725576000+%6,03
60 Gün$ +11.629,3468564000+%10,01
90 Gün$ 0--

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Fiyat Analizi

En güncel Re7 cbBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 114.800
$ 114.800$ 114.800

$ 116.396
$ 116.396$ 116.396

$ 124.100
$ 124.100$ 124.100

-%0,52

+%0,85

-%3,47

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M

--
----

9,48
9,48 9,48

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Nedir?

The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

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Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Token Ekonomisi

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RE7CBBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RE7CBBTC / VND
3.055.776.745
1 RE7CBBTC / AUD
A$178.829,42
1 RE7CBBTC / GBP
87.092,25
1 RE7CBBTC / EUR
99.865,78
1 RE7CBBTC / USD
$116.123
1 RE7CBBTC / MYR
RM491.200,29
1 RE7CBBTC / TRY
4.722.722,41
1 RE7CBBTC / JPY
¥17.070.081
1 RE7CBBTC / ARS
ARS$158.204.813,97
1 RE7CBBTC / RUB
9.280.550,16
1 RE7CBBTC / INR
10.196.760,63
1 RE7CBBTC / IDR
Rp1.903.655.433,12
1 RE7CBBTC / KRW
160.834.999,92
1 RE7CBBTC / PHP
6.659.654,05
1 RE7CBBTC / EGP
￡E.5.626.159,35
1 RE7CBBTC / BRL
R$639.837,73
1 RE7CBBTC / CAD
C$159.088,51
1 RE7CBBTC / BDT
14.141.458,94
1 RE7CBBTC / NGN
177.016.739,97
1 RE7CBBTC / UAH
4.844.651,56
1 RE7CBBTC / VES
Bs14.515.375
1 RE7CBBTC / CLP
$112.174.818
1 RE7CBBTC / PKR
Rs33.007.962,75
1 RE7CBBTC / KZT
62.700.613,85
1 RE7CBBTC / THB
฿3.760.062,74
1 RE7CBBTC / TWD
NT$3.469.755,24
1 RE7CBBTC / AED
د.إ426.171,41
1 RE7CBBTC / CHF
Fr92.898,4
1 RE7CBBTC / HKD
HK$911.565,55
1 RE7CBBTC / MAD
.د.م1.052.074,38
1 RE7CBBTC / MXN
$2.187.757,32
1 RE7CBBTC / PLN
428.493,87
1 RE7CBBTC / RON
лв508.618,74
1 RE7CBBTC / SEK
kr1.121.748,18
1 RE7CBBTC / BGN
лв195.086,64
1 RE7CBBTC / HUF
Ft40.069.402,38
1 RE7CBBTC / CZK
2.466.452,52
1 RE7CBBTC / KWD
د.ك35.417,515
1 RE7CBBTC / ILS
395.979,43