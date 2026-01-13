Bugünkü RealGoat Fiyatı

Bugünkü RealGoat (RGOAT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,95 değişim gösterdi. Mevcut RGOAT / USD dönüşüm oranı RGOAT başına $ 0 şeklindedir.

RealGoat, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.334 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00T RGOAT şeklindedir. Son 24 saat içinde RGOAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RGOAT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RealGoat (RGOAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,33K$ 32,33K $ 32,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,33K$ 32,33K $ 32,33K Dolaşım Arzı 21,00T 21,00T 21,00T Toplam Arz 21.000.000.000.000,0 21.000.000.000.000,0 21.000.000.000.000,0

Şu anki RealGoat piyasa değeri $ 32,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RGOAT arzı 21,00T olup, toplam arzı 21000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,33K.