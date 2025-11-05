Recon Raccoon Fiyatı (RCON)
Recon Raccoon (RCON) canlı fiyatı --. RCON, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RCON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, RCON son bir saatte -%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,60 ve son 7 günde -%20,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Recon Raccoon piyasa değeri $ 97,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RCON arzı 653,97M olup, toplam arzı 999741363.563841. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 149,70K.
Gün içerisinde, Recon Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Recon Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Recon Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Recon Raccoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,60
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
A community-driven memecoin created to protect and empower crypto users, CTOs, and low-marketcap gems. Our ecosystem features weekly crypto talks/hosting services, a “Most Wanted" scam tracker, and a "Portfolio" with partnered projects. We help others succeed through long-term partnerships and services.
Weekly Hosting: a weekly hosting service where the team and community come together to talk about crypto and project updates. We will invite guests from rugged projects who want to talk/share insight, invite CTO/low market cap projects to come speak about what they are doing, and give dedicated time for partnered projects to speak on updates for our listeners.
Portfolio: a webpage designated to embrace CTOs or smaller cap projects with an established following. Partnered projects commit to a discussed rate to help fuel growth of the RCON token and their own, through a structured revenue distribution model (detailed below). Tokens will be held as long as the partnered project remains active. 12.5% buys RCON coin and burns 12.5% sent to RCON marketing wallet 12.5% used for LP/Pairing [RCON and partnered token] on ORCA 12.5% dedicated to community outreach 50% buys and holds initial value of partnered token
Most Wanted: a webpage designated to expose chronic offenders / scammers / ruggers. Our project can help those navigate the cryptocurrency space safely.
