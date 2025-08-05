Red Siberian Husky (KOVU) Nedir?

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

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Red Siberian Husky (KOVU) Kaynağı Resmi Websitesi

Red Siberian Husky (KOVU) Token Ekonomisi

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