Redemption Of Pets Fiyatı (ROP)
Redemption Of Pets (ROP), şu anda 0,04733605 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 47,08K USD piyasa değerine sahiptir. ROP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Redemption Of Pets / USD fiyat değişimi, $ +0,00161895.
Son 30 gün içerisinde, Redemption Of Pets / USD fiyat değişimi, $ +0,0151319340.
Son 60 gün içerisinde, Redemption Of Pets / USD fiyat değişimi, $ -0,0048739563.
Son 90 gün içerisinde, Redemption Of Pets / USD fiyat değişimi, $ -0,01101826823390754.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00161895
|+%3,54
|30 Gün
|$ +0,0151319340
|+%31,97
|60 Gün
|$ -0,0048739563
|-%10,29
|90 Gün
|$ -0,01101826823390754
|-%18,88
En güncel Redemption Of Pets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,15
+%3,54
-%1,40
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
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|1 ROP / VND
₫1.245,64815575
|1 ROP / AUD
A$0,072897517
|1 ROP / GBP
￡0,0355020375
|1 ROP / EUR
€0,040709003
|1 ROP / USD
$0,04733605
|1 ROP / MYR
RM0,2002314915
|1 ROP / TRY
₺1,9242104325
|1 ROP / JPY
¥6,9110633
|1 ROP / ARS
ARS$64,2279194425
|1 ROP / RUB
₽3,7778901505
|1 ROP / INR
₹4,1594187135
|1 ROP / IDR
Rp776,000695512
|1 ROP / KRW
₩65,562322692
|1 ROP / PHP
₱2,714249107
|1 ROP / EGP
￡E.2,292958262
|1 ROP / BRL
R$0,2608216355
|1 ROP / CAD
C$0,0648503885
|1 ROP / BDT
৳5,764584169
|1 ROP / NGN
₦72,0487816235
|1 ROP / UAH
₴1,974860006
|1 ROP / VES
Bs5,9643423
|1 ROP / CLP
$45,7266243
|1 ROP / PKR
Rs13,382848056
|1 ROP / KZT
₸25,5591001975
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฿1,531794578
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Fr0,03786884
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