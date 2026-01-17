Bugünkü Refund Fiyatı

Bugünkü Refund (RFD) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1.70 değişim gösterdi. Mevcut RFD / USD dönüşüm oranı RFD başına $ 0 şeklindedir.

Refund, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,297,802 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00T RFD şeklindedir. Son 24 saat içinde RFD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RFD, son bir saatte -0.01% ve son 7 günde -0.55% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Refund (RFD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Dolaşım Arzı 1.00T 1.00T 1.00T Toplam Arz 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Şu anki Refund piyasa değeri $ 2.30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RFD arzı 1.00T olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.30M.