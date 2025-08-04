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Renzo Restaked ETH Fiyatı (EZETH)

Listelenmedi

Renzo Restaked ETH (EZETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.748,85
$3.748,85$3.748,85
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Renzo Restaked ETH (EZETH) Fiyatı

Renzo Restaked ETH (EZETH), şu anda 3.748,97 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,17B USD piyasa değerine sahiptir. EZETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Renzo Restaked ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,23
Renzo Restaked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
312,13K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Renzo Restaked ETH (EZETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Renzo Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ +81,64.
Son 30 gün içerisinde, Renzo Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.542,4848394310.
Son 60 gün içerisinde, Renzo Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.380,3190182140.
Son 90 gün içerisinde, Renzo Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.892,108742344451.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +81,64+%2,23
30 Gün$ +1.542,4848394310+%41,14
60 Gün$ +1.380,3190182140+%36,82
90 Gün$ +1.892,108742344451+%101,90

Renzo Restaked ETH (EZETH) Fiyat Analizi

En güncel Renzo Restaked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.647,19
$ 3.647,19$ 3.647,19

$ 3.760,98
$ 3.760,98$ 3.760,98

$ 4.207,05
$ 4.207,05$ 4.207,05

-%0,02

+%2,23

-%7,95

Renzo Restaked ETH (EZETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,17B
$ 1,17B$ 1,17B

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312,13K
312,13K 312,13K

Renzo Restaked ETH (EZETH) Nedir?

EigenLayer Liquid Restaking Hub

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Renzo Restaked ETH (EZETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Renzo Restaked ETH (EZETH) Token Ekonomisi

Renzo Restaked ETH (EZETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EZETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EZETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EZETH / VND
98.654.145,55
1 EZETH / AUD
A$5.773,4138
1 EZETH / GBP
2.811,7275
1 EZETH / EUR
3.224,1142
1 EZETH / USD
$3.748,97
1 EZETH / MYR
RM15.858,1431
1 EZETH / TRY
152.470,6099
1 EZETH / JPY
¥551.098,59
1 EZETH / ARS
ARS$5.114.532,3225
1 EZETH / RUB
299.130,3163
1 EZETH / INR
328.597,2205
1 EZETH / IDR
Rp61.458.514,7568
1 EZETH / KRW
5.185.275,3864
1 EZETH / PHP
214.890,9604
1 EZETH / EGP
￡E.181.525,1274
1 EZETH / BRL
R$20.769,2938
1 EZETH / CAD
C$5.136,0889
1 EZETH / BDT
456.549,5666
1 EZETH / NGN
5.714.892,3783
1 EZETH / UAH
156.407,0284
1 EZETH / VES
Bs461.123,31
1 EZETH / CLP
$3.629.002,96
1 EZETH / PKR
Rs1.062.608,0568
1 EZETH / KZT
2.024.256,3515
1 EZETH / THB
฿121.504,1177
1 EZETH / TWD
NT$111.906,7545
1 EZETH / AED
د.إ13.758,7199
1 EZETH / CHF
Fr2.999,176
1 EZETH / HKD
HK$29.429,4145
1 EZETH / MAD
.د.م33.965,6682
1 EZETH / MXN
$70.630,5948
1 EZETH / PLN
13.833,6993
1 EZETH / RON
лв16.420,4886
1 EZETH / SEK
kr36.252,5399
1 EZETH / BGN
лв6.298,2696
1 EZETH / HUF
Ft1.290.957,8195
1 EZETH / CZK
79.665,6125
1 EZETH / KWD
د.ك1.143,43585
1 EZETH / ILS
12.746,498