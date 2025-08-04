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Renzo Restaked LST Fiyatı (PZETH)

Listelenmedi

Renzo Restaked LST (PZETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.268,37
$4.268,37$4.268,37
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Renzo Restaked LST (PZETH) Fiyatı

Renzo Restaked LST (PZETH), şu anda 4.267,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 107,22M USD piyasa değerine sahiptir. PZETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Renzo Restaked LST Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,23
Renzo Restaked LST 24 saatlik fiyat değişimi
25,15K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Renzo Restaked LST (PZETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Renzo Restaked LST / USD fiyat değişimi, $ +92,89.
Son 30 gün içerisinde, Renzo Restaked LST / USD fiyat değişimi, $ +1.732,1490889560.
Son 60 gün içerisinde, Renzo Restaked LST / USD fiyat değişimi, $ +1.599,9553072980.
Son 90 gün içerisinde, Renzo Restaked LST / USD fiyat değişimi, $ +2.150,8792307342626.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +92,89+%2,23
30 Gün$ +1.732,1490889560+%40,59
60 Gün$ +1.599,9553072980+%37,49
90 Gün$ +2.150,8792307342626+%101,63

Renzo Restaked LST (PZETH) Fiyat Analizi

En güncel Renzo Restaked LST fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.150,25
$ 4.150,25$ 4.150,25

$ 4.275,49
$ 4.275,49$ 4.275,49

$ 4.888,81
$ 4.888,81$ 4.888,81

-%0,06

+%2,23

-%7,94

Renzo Restaked LST (PZETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 107,22M
$ 107,22M$ 107,22M

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25,15K
25,15K 25,15K

Renzo Restaked LST (PZETH) Nedir?

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

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Renzo Restaked LST (PZETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Renzo Restaked LST (PZETH) Token Ekonomisi

Renzo Restaked LST (PZETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PZETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PZETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PZETH / VND
112.291.894,3
1 PZETH / AUD
A$6.571,5188
1 PZETH / GBP
3.200,415
1 PZETH / EUR
3.669,8092
1 PZETH / USD
$4.267,22
1 PZETH / MYR
RM18.050,3406
1 PZETH / TRY
173.547,8374
1 PZETH / JPY
¥627.281,34
1 PZETH / ARS
ARS$5.821.554,885
1 PZETH / RUB
340.481,4838
1 PZETH / INR
374.021,833
1 PZETH / IDR
Rp69.954.415,0368
1 PZETH / KRW
5.902.077,3264
1 PZETH / PHP
244.597,0504
1 PZETH / EGP
￡E.206.618,7924
1 PZETH / BRL
R$23.640,3988
1 PZETH / CAD
C$5.846,0914
1 PZETH / BDT
519.662,0516
1 PZETH / NGN
6.504.907,4958
1 PZETH / UAH
178.028,4184
1 PZETH / VES
Bs524.868,06
1 PZETH / CLP
$4.130.668,96
1 PZETH / PKR
Rs1.209.500,8368
1 PZETH / KZT
2.304.085,439
1 PZETH / THB
฿138.300,6002
1 PZETH / TWD
NT$127.376,517
1 PZETH / AED
د.إ15.660,6974
1 PZETH / CHF
Fr3.413,776
1 PZETH / HKD
HK$33.497,677
1 PZETH / MAD
.د.م38.661,0132
1 PZETH / MXN
$80.394,4248
1 PZETH / PLN
15.746,0418
1 PZETH / RON
лв18.690,4236
1 PZETH / SEK
kr41.264,0174
1 PZETH / BGN
лв7.168,9296
1 PZETH / HUF
Ft1.469.417,207
1 PZETH / CZK
90.678,425
1 PZETH / KWD
د.ك1.301,5021
1 PZETH / ILS
14.508,548