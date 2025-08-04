Renzo Restaked LST (PZETH) Nedir?

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

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Renzo Restaked LST (PZETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Renzo Restaked LST (PZETH) Token Ekonomisi

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