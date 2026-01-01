Bugünkü ReplyCorp Fiyatı

Bugünkü ReplyCorp (REPLY) fiyatı $ 0,00881279 olup, son 24 saatte % 27,92 değişim gösterdi. Mevcut REPLY / USD dönüşüm oranı REPLY başına $ 0,00881279 şeklindedir.

ReplyCorp, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.180.753 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 350,99M REPLY şeklindedir. Son 24 saat içinde REPLY, $ 0,00852596 (en düşük) ile $ 0,01438447 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0163653 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00151397 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REPLY, son bir saatte -%3,84 ve son 7 günde +%23,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ReplyCorp (REPLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,18M$ 3,18M $ 3,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,06M$ 9,06M $ 9,06M Dolaşım Arzı 350,99M 350,99M 350,99M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ReplyCorp piyasa değeri $ 3,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REPLY arzı 350,99M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,06M.