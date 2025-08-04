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Resupply Fiyatı (RSUP)

Listelenmedi

Resupply (RSUP) Canlı Fiyat Grafiği

$1,25
$1,25$1,25
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Resupply (RSUP) Fiyatı

Resupply (RSUP), şu anda 1,25 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,17M USD piyasa değerine sahiptir. RSUP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Resupply Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,19
Resupply 24 saatlik fiyat değişimi
7,31M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RSUP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RSUP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Resupply (RSUP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ +0,00235973.
Son 30 gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ -0,0133146250.
Son 60 gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ -0,5836391250.
Son 90 gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ -0,879645674954094.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00235973+%0,19
30 Gün$ -0,0133146250-%1,06
60 Gün$ -0,5836391250-%46,69
90 Gün$ -0,879645674954094-%41,30

Resupply (RSUP) Fiyat Analizi

En güncel Resupply fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

$ 1,27
$ 1,27$ 1,27

$ 4,59
$ 4,59$ 4,59

-%0,03

+%0,19

-%8,66

Resupply (RSUP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,17M
$ 9,17M$ 9,17M

--
----

7,31M
7,31M 7,31M

Resupply (RSUP) Nedir?

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

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Resupply (RSUP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Resupply (RSUP) Token Ekonomisi

Resupply (RSUP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RSUP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RSUP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RSUP / VND
32.893,75
1 RSUP / AUD
A$1,925
1 RSUP / GBP
0,9375
1 RSUP / EUR
1,075
1 RSUP / USD
$1,25
1 RSUP / MYR
RM5,2875
1 RSUP / TRY
50,8375
1 RSUP / JPY
¥183,75
1 RSUP / ARS
ARS$1.705,3125
1 RSUP / RUB
99,7375
1 RSUP / INR
109,5625
1 RSUP / IDR
Rp20.491,8
1 RSUP / KRW
1.728,9
1 RSUP / PHP
71,65
1 RSUP / EGP
￡E.60,525
1 RSUP / BRL
R$6,925
1 RSUP / CAD
C$1,7125
1 RSUP / BDT
152,225
1 RSUP / NGN
1.905,4875
1 RSUP / UAH
52,15
1 RSUP / VES
Bs153,75
1 RSUP / CLP
$1.210
1 RSUP / PKR
Rs354,3
1 RSUP / KZT
674,9375
1 RSUP / THB
฿40,5125
1 RSUP / TWD
NT$37,3125
1 RSUP / AED
د.إ4,5875
1 RSUP / CHF
Fr1
1 RSUP / HKD
HK$9,8125
1 RSUP / MAD
.د.م11,325
1 RSUP / MXN
$23,55
1 RSUP / PLN
4,6125
1 RSUP / RON
лв5,475
1 RSUP / SEK
kr12,0875
1 RSUP / BGN
лв2,1
1 RSUP / HUF
Ft430,4375
1 RSUP / CZK
26,5625
1 RSUP / KWD
د.ك0,38125
1 RSUP / ILS
4,25