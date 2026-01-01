Bugünkü RETARDIO Fiyatı

Bugünkü RETARDIO (RETARDIO) fiyatı $ 0,00363663 olup, son 24 saatte % 2,50 değişim gösterdi. Mevcut RETARDIO / USD dönüşüm oranı RETARDIO başına $ 0,00363663 şeklindedir.

RETARDIO, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.627.467 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,74M RETARDIO şeklindedir. Son 24 saat içinde RETARDIO, $ 0,00354218 (en düşük) ile $ 0,00386516 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,242205 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0023715 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RETARDIO, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde -%25,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RETARDIO (RETARDIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,63M$ 3,63M $ 3,63M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,63M$ 3,63M $ 3,63M Dolaşım Arzı 999,74M 999,74M 999,74M Toplam Arz 999.741.586,0 999.741.586,0 999.741.586,0

Şu anki RETARDIO piyasa değeri $ 3,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETARDIO arzı 999,74M olup, toplam arzı 999741586.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,63M.