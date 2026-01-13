Bugünkü Retsa Coin Fiyatı

Bugünkü Retsa Coin (RETSA) fiyatı $ 0,00000738 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut RETSA / USD dönüşüm oranı RETSA başına $ 0,00000738 şeklindedir.

Retsa Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.375,05 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RETSA şeklindedir. Son 24 saat içinde RETSA, $ 0,00000725 (en düşük) ile $ 0,0000074 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009664 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000714 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RETSA, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%1,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Retsa Coin (RETSA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,38K$ 7,38K $ 7,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,38K$ 7,38K $ 7,38K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Retsa Coin piyasa değeri $ 7,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETSA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,38K.