REV3AL (REV3L) Nedir?

REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models.

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REV3AL (REV3L) Kaynağı Resmi Websitesi

REV3AL (REV3L) Token Ekonomisi

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