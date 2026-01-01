Bugünkü Rifts Finance Fiyatı

Bugünkü Rifts Finance (RIFTS) fiyatı $ 0,00185907 olup, son 24 saatte % 5,44 değişim gösterdi. Mevcut RIFTS / USD dönüşüm oranı RIFTS başına $ 0,00185907 şeklindedir.

Rifts Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.842.718 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 993,02M RIFTS şeklindedir. Son 24 saat içinde RIFTS, $ 0,00167186 (en düşük) ile $ 0,00209337 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00491604 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00030279 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIFTS, son bir saatte +%3,17 ve son 7 günde -%20,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rifts Finance (RIFTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Dolaşım Arzı 993,02M 993,02M 993,02M Toplam Arz 993.017.039,642178 993.017.039,642178 993.017.039,642178

Şu anki Rifts Finance piyasa değeri $ 1,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RIFTS arzı 993,02M olup, toplam arzı 993017039.642178. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,84M.