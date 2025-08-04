Rings scUSD Fiyatı (SCUSD)
Rings scUSD (SCUSD), şu anda 0,998372 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,91M USD piyasa değerine sahiptir. SCUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Rings scUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0003166.
Son 30 gün içerisinde, Rings scUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0002429039.
Son 60 gün içerisinde, Rings scUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0000706847.
Son 90 gün içerisinde, Rings scUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0004958340918921.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0003166
|+%0,03
|30 Gün
|$ +0,0002429039
|+%0,02
|60 Gün
|$ +0,0000706847
|+%0,01
|90 Gün
|$ -0,0004958340918921
|-%0,04
En güncel Rings scUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%0,03
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.
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Rings scUSD (SCUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
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|1 SCUSD / VND
₫26.272,15918
|1 SCUSD / AUD
A$1,53749288
|1 SCUSD / GBP
￡0,748779
|1 SCUSD / EUR
€0,85859992
|1 SCUSD / USD
$0,998372
|1 SCUSD / MYR
RM4,22311356
|1 SCUSD / TRY
₺40,60378924
|1 SCUSD / JPY
¥146,760684
|1 SCUSD / ARS
ARS$1.362,029001
|1 SCUSD / RUB
₽79,66010188
|1 SCUSD / INR
₹87,5073058
|1 SCUSD / IDR
Rp16.366,75147968
|1 SCUSD / KRW
₩1.380,86828064
|1 SCUSD / PHP
₱57,22668304
|1 SCUSD / EGP
￡E.48,34117224
|1 SCUSD / BRL
R$5,53098088
|1 SCUSD / CAD
C$1,36776964
|1 SCUSD / BDT
৳121,58174216
|1 SCUSD / NGN
₦1.521,90829308
|1 SCUSD / UAH
₴41,65207984
|1 SCUSD / VES
Bs122,799756
|1 SCUSD / CLP
$966,424096
|1 SCUSD / PKR
Rs282,97855968
|1 SCUSD / KZT
₸539,0709614
|1 SCUSD / THB
฿32,35723652
|1 SCUSD / TWD
NT$29,8014042
|1 SCUSD / AED
د.إ3,66402524
|1 SCUSD / CHF
Fr0,7986976
|1 SCUSD / HKD
HK$7,8372202
|1 SCUSD / MAD
.د.م9,04525032
|1 SCUSD / MXN
$18,80932848
|1 SCUSD / PLN
zł3,68399268
|1 SCUSD / RON
лв4,37286936
|1 SCUSD / SEK
kr9,65425724
|1 SCUSD / BGN
лв1,67726496
|1 SCUSD / HUF
Ft343,7893982
|1 SCUSD / CZK
Kč21,215405
|1 SCUSD / KWD
د.ك0,30450346
|1 SCUSD / ILS
₪3,3944648