Rings scUSD (SCUSD) Nedir?

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rings scUSD (SCUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Rings scUSD (SCUSD) Token Ekonomisi

Rings scUSD (SCUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!