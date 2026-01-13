Bugünkü RIPS Fiyatı

Bugünkü RIPS (RIPS) fiyatı $ 0,00001088 olup, son 24 saatte % 18,22 değişim gösterdi. Mevcut RIPS / USD dönüşüm oranı RIPS başına $ 0,00001088 şeklindedir.

RIPS, şu anda piyasa değeri açısından $ 195.792 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,00B RIPS şeklindedir. Son 24 saat içinde RIPS, $ 0,00001039 (en düşük) ile $ 0,0000133 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001688 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000352 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIPS, son bir saatte +%2,24 ve son 7 günde +%6,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RIPS (RIPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 195,79K$ 195,79K $ 195,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Dolaşım Arzı 18,00B 18,00B 18,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki RIPS piyasa değeri $ 195,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RIPS arzı 18,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,09M.