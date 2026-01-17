Bugünkü ROAI Scalper Fiyatı

Bugünkü ROAI Scalper (ROAI) fiyatı $ 0,00784419 olup, son 24 saatte % 21,08 değişim gösterdi. Mevcut ROAI / USD dönüşüm oranı ROAI başına $ 0,00784419 şeklindedir.

ROAI Scalper, şu anda piyasa değeri açısından $ 745.531 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 95,00M ROAI şeklindedir. Son 24 saat içinde ROAI, $ 0,00644974 (en düşük) ile $ 0,00808376 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00808376 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00638841 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROAI, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ROAI Scalper (ROAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 745,53K$ 745,53K $ 745,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 784,77K$ 784,77K $ 784,77K Dolaşım Arzı 95,00M 95,00M 95,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

