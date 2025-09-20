Robotexon (ROX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02730731 $ 0,02730731 $ 0,02730731 24 sa Düşük $ 0,03266034 $ 0,03266034 $ 0,03266034 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02730731$ 0,02730731 $ 0,02730731 24 sa Yüksek $ 0,03266034$ 0,03266034 $ 0,03266034 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03880303$ 0,03880303 $ 0,03880303 En Düşük Fiyat $ 0,02732098$ 0,02732098 $ 0,02732098 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,05 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Robotexon (ROX) canlı fiyatı $0,02728756. ROX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02730731 ve en yüksek $ 0,03266034 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03880303, en düşük fiyatı ise $ 0,02732098 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROX son bir saatte -%2,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Robotexon (ROX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,73M$ 2,73M $ 2,73M Dolaşım Arzı 70,00M 70,00M 70,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Robotexon piyasa değeri $ 1,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROX arzı 70,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,73M.