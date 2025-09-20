Bugünkü canlı Robotexon fiyatı 0,02728756 USD. ROX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ROX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Robotexon fiyatı 0,02728756 USD. ROX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ROX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ROX Hakkında Daha Fazla Bilgi

ROX Fiyat Bilgileri

ROX Whitepaper

ROX Resmi Websitesi

ROX Token Ekonomisi

ROX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Robotexon Logosu

Robotexon Fiyatı (ROX)

Listelenmedi

1 ROX / USD Canlı Fiyatı:

$0,02727351
$0,02727351$0,02727351
-%15,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Robotexon (ROX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:56 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02730731
$ 0,02730731$ 0,02730731
24 sa Düşük
$ 0,03266034
$ 0,03266034$ 0,03266034
24 sa Yüksek

$ 0,02730731
$ 0,02730731$ 0,02730731

$ 0,03266034
$ 0,03266034$ 0,03266034

$ 0,03880303
$ 0,03880303$ 0,03880303

$ 0,02732098
$ 0,02732098$ 0,02732098

-%2,52

-%16,05

--

--

Robotexon (ROX) canlı fiyatı $0,02728756. ROX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02730731 ve en yüksek $ 0,03266034 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03880303, en düşük fiyatı ise $ 0,02732098 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROX son bir saatte -%2,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Robotexon (ROX) Piyasa Bilgileri

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

--
----

$ 2,73M
$ 2,73M$ 2,73M

70,00M
70,00M 70,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Robotexon piyasa değeri $ 1,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROX arzı 70,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,73M.

Robotexon (ROX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Robotexon / USD fiyat değişimi, $ -0,00521828053272644.
Son 30 gün içerisinde, Robotexon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Robotexon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Robotexon / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00521828053272644-%16,05
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Robotexon (ROX) Nedir?

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence. Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties. At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one. Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Robotexon (ROX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Robotexon Fiyat Tahmini (USD)

Robotexon (ROX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Robotexon (ROX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Robotexon için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Robotexon fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ROX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Robotexon (ROX) Token Ekonomisi

Robotexon (ROX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Robotexon (ROX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Robotexon (ROX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ROX fiyatı, 0,02728756 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ROX / USD güncel fiyatı nedir?
ROX / USD güncel fiyatı $ 0,02728756. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Robotexon varlığının piyasa değeri nedir?
ROX piyasa değeri $ 1,91M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ROX arzı nedir?
Dolaşımdaki ROX arzı, 70,00M USD.
ROX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ROX, ATH fiyatı olan 0,03880303 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ROX fiyatı (ATL) nedir?
ROX, ATL fiyatı olan 0,02732098 USD değerine düştü.
ROX işlem hacmi nedir?
ROX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ROX bu yıl daha da yükselir mi?
ROX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ROX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:56 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.