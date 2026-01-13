Bugünkü ROCK Fiyatı

Bugünkü ROCK (ROCK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut ROCK / USD dönüşüm oranı ROCK başına $ 0 şeklindedir.

ROCK, şu anda piyasa değeri açısından $ 48.976 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ROCK şeklindedir. Son 24 saat içinde ROCK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00445204 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROCK, son bir saatte -%0,84 ve son 7 günde +%0,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ROCK (ROCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 48,98K$ 48,98K $ 48,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,98K$ 48,98K $ 48,98K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ROCK piyasa değeri $ 48,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROCK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,98K.