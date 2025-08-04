Ronen Coin (RONEN) Nedir?

Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility

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Ronen Coin (RONEN) Kaynağı Resmi Websitesi

Ronen Coin (RONEN) Token Ekonomisi

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