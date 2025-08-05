ROOMCON (ROOMCON) Nedir?

ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

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ROOMCON (ROOMCON) Token Ekonomisi

ROOMCON (ROOMCON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROOMCON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!