Bugünkü canlı roule token fiyatı 0,00145469 USD. ROUL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

1 ROUL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00145565
$0,00145565
+%2,101D
roule token (ROUL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:54:04 (UTC+8)

roule token (ROUL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00139674
$ 0,00139674
24 sa Düşük
$ 0,00147654
$ 0,00147654
24 sa Yüksek

$ 0,00139674
$ 0,00139674

$ 0,00147654
$ 0,00147654

$ 0,00147654
$ 0,00147654

$ 0,00109265
$ 0,00109265

-%0,00

+%2,07

--

--

roule token (ROUL) canlı fiyatı $0,00145469. ROUL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00139674 ve en yüksek $ 0,00147654 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROUL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00147654, en düşük fiyatı ise $ 0,00109265 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROUL son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

roule token (ROUL) Piyasa Bilgileri

$ 104,45K
$ 104,45K

--
--

$ 145,67K
$ 145,67K

71,70M
71,70M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki roule token piyasa değeri $ 104,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROUL arzı 71,70M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 145,67K.

roule token (ROUL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, roule token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, roule token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, roule token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, roule token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,07
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

roule token (ROUL) Nedir?

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

roule token (ROUL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

roule token Fiyat Tahmini (USD)

roule token (ROUL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? roule token (ROUL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak roule token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

roule token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ROUL Varlığından Yerel Para Birimlerine

roule token (ROUL) Token Ekonomisi

roule token (ROUL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROUL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: roule token (ROUL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü roule token (ROUL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ROUL fiyatı, 0,00145469 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ROUL / USD güncel fiyatı nedir?
ROUL / USD güncel fiyatı $ 0,00145469. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
roule token varlığının piyasa değeri nedir?
ROUL piyasa değeri $ 104,45K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ROUL arzı nedir?
Dolaşımdaki ROUL arzı, 71,70M USD.
ROUL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ROUL, ATH fiyatı olan 0,00147654 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ROUL fiyatı (ATL) nedir?
ROUL, ATL fiyatı olan 0,00109265 USD değerine düştü.
ROUL işlem hacmi nedir?
ROUL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ROUL bu yıl daha da yükselir mi?
ROUL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ROUL fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:54:04 (UTC+8)

