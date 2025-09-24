roule token (ROUL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00139674 $ 0,00139674 $ 0,00139674 24 sa Düşük $ 0,00147654 $ 0,00147654 $ 0,00147654 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00139674$ 0,00139674 $ 0,00139674 24 sa Yüksek $ 0,00147654$ 0,00147654 $ 0,00147654 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00147654$ 0,00147654 $ 0,00147654 En Düşük Fiyat $ 0,00109265$ 0,00109265 $ 0,00109265 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,07 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

roule token (ROUL) canlı fiyatı $0,00145469. ROUL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00139674 ve en yüksek $ 0,00147654 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROUL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00147654, en düşük fiyatı ise $ 0,00109265 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROUL son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

roule token (ROUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,45K$ 104,45K $ 104,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 145,67K$ 145,67K $ 145,67K Dolaşım Arzı 71,70M 71,70M 71,70M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki roule token piyasa değeri $ 104,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROUL arzı 71,70M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 145,67K.