Rue Cat (RUECAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00042302 $ 0,00042302 $ 0,00042302 24 sa Düşük $ 0,00072885 $ 0,00072885 $ 0,00072885 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00042302$ 0,00042302 $ 0,00042302 24 sa Yüksek $ 0,00072885$ 0,00072885 $ 0,00072885 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00072885$ 0,00072885 $ 0,00072885 En Düşük Fiyat $ 0,00042302$ 0,00042302 $ 0,00042302 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%41,55 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Rue Cat (RUECAT) canlı fiyatı $0,00065497. RUECAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00042302 ve en yüksek $ 0,00072885 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RUECAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00072885, en düşük fiyatı ise $ 0,00042302 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RUECAT son bir saatte -%5,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%41,55 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rue Cat (RUECAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 414,29K$ 414,29K $ 414,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 414,29K$ 414,29K $ 414,29K Dolaşım Arzı 632,53M 632,53M 632,53M Toplam Arz 632.532.242,677835 632.532.242,677835 632.532.242,677835

Şu anki Rue Cat piyasa değeri $ 414,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUECAT arzı 632,53M olup, toplam arzı 632532242.677835. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 414,29K.