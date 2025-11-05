Ryuji (RYUJI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00720573$ 0,00720573 $ 0,00720573 En Düşük Fiyat $ 0,00000832$ 0,00000832 $ 0,00000832 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%13,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,08

Ryuji (RYUJI) canlı fiyatı $0,00000845. RYUJI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RYUJI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00720573, en düşük fiyatı ise $ 0,00000832 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RYUJI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%13,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ryuji (RYUJI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,45K$ 8,45K $ 8,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,45K$ 8,45K $ 8,45K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ryuji piyasa değeri $ 8,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RYUJI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,45K.