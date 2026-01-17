Bugünkü Saber Fiyatı

Bugünkü Saber (SBR) fiyatı $ 0,00062626 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut SBR / USD dönüşüm oranı SBR başına $ 0,00062626 şeklindedir.

Saber, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.406.907 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,25B SBR şeklindedir. Son 24 saat içinde SBR, $ 0,00060649 (en düşük) ile $ 0,00065545 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,960362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00052473 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SBR, son bir saatte +%0,72 ve son 7 günde -%15,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Saber (SBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Dolaşım Arzı 2,25B 2,25B 2,25B Toplam Arz 3.041.711.103,88 3.041.711.103,88 3.041.711.103,88

