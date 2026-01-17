Saber Fiyatı (SBR)
Bugünkü Saber (SBR) fiyatı $ 0,00062626 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut SBR / USD dönüşüm oranı SBR başına $ 0,00062626 şeklindedir.
Saber, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.406.907 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,25B SBR şeklindedir. Son 24 saat içinde SBR, $ 0,00060649 (en düşük) ile $ 0,00065545 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,960362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00052473 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, SBR, son bir saatte +%0,72 ve son 7 günde -%15,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki Saber piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBR arzı 2,25B olup, toplam arzı 3041711103.88. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,91M.
+%0,72
+%0,74
-%15,27
-%15,27
Gün içerisinde, Saber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Saber / USD fiyat değişimi, $ -0,0001868942.
Son 60 gün içerisinde, Saber / USD fiyat değişimi, $ -0,0001944063.
Son 90 gün içerisinde, Saber / USD fiyat değişimi, $ -0,000160309835097362.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,74
|30 Gün
|$ -0,0001868942
|-%29,84
|60 Gün
|$ -0,0001944063
|-%31,04
|90 Gün
|$ -0,000160309835097362
|-%20,38
2040 yılında Saber fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-16 15:51:00
|Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
|01-16 13:11:00
|Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
|01-15 19:20:45
|Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
|01-15 17:57:11
|Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
|01-15 16:26:05
|Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
|01-15 10:43:43
|Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.