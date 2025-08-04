Sanctum Infinity (INF) Nedir?

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

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Sanctum Infinity (INF) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Sanctum Infinity (INF) Token Ekonomisi

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