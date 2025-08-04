SANTA by Virtuals (SANTA) Nedir?

Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.

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SANTA by Virtuals (SANTA) Token Ekonomisi

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