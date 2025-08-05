SantaSol Fiyatı (SSOL)
SantaSol (SSOL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,49K USD piyasa değerine sahiptir. SSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SantaSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SantaSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SantaSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SantaSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%11,81
|60 Gün
|$ 0
|+%0,50
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SantaSol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%12,04
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
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